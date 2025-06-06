Bayramların; birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği özel günler olduğuna dikkat çeken Ahlatcı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kurban Bayramı, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve gönüller yapmanın bayramıdır. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bu mübarek günlerde, ihtiyaç sahiplerini gözetmeli, gönül köprüleri kurmalı ve dayanışma ruhumuzu daha da güçlendirmeliyiz. Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor; bayramın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum.”