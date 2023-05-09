İlk olarak İl Özel İdare çalışanları, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak ve İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ile bir araya gelen Ahlatcı, burada ilçeler ve kırsal alanlarda yapılan çalışmaları takdir ettiğini ve çalışanlarla hatır tazelediğini belirtti.

Ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelini ve Müdürü Abdullah Kodek’i de ziyaret eden Ahlatcı, şehrin eğitim ile ilgili sorunları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Sonrasında İl Sağlık Müdürlüğü personelini ve Müdürü Ömer Sobacı’yı ziyaret eden Ahlatcı, insan hayatının en kıymetli unsuru olan sağlık çalışanlarının emeklerine teşekkür etti.

Ahlatcı, ziyaretlerinin amacının, ildeki kurumlarda çalışanların emeklerine teşekkür etmek olduğunu söyledi. Gittiği her kurumda hoş bir tevazu ile karşılanan Ahlatcı, çalışmalarını anlattı ve 14 Mayıs seçimleri için destek istediğini ifade etti.

Ziyaretleri sırasında çalışanlarla samimi bir ortamda sohbet eden Ahlatcı, her kurumda yapılan çalışmaların takdir edileceğini belirtti.

(Haber Merkezi)