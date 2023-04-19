“İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum Ak Parti'ye” proje kapsamında gençlere yönelik çalışma başlatan Ahlatcı, Gizem Nur ile Melike isimli gençleri evlerinde ziyaret ederek, aileleri birlikte yaş pasta ikramında bulunup, doğum günlerini kutladı.

Ahlatcı, AK Parti il Başkanı Murat Günay ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih temur’unda hazır bulunduğu ziyarette gençler ve aileleri ile sohbet etti.

Türkiye’de ilk defa oy kullanacak gençlerin seslerini en fazla duyurabilecekleri partinin AK Parti olduğunu belirten Ahlatcı, İlk defa oy kullanacak “Türkiye Yüzyılı‘nın” mimarları olacak gençleri önemsediklerini kaydetti.

“GENÇLERE GÜVENİYORUZ”

Türkiye’de ilk defa oy kullanacak 6 milyon 48 bin genç olduğunu hatırlatan Ahlatcı, “Tercih belli, karar net, dillerde tek ses; "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum Ak Parti'ye" diyerek ilk oylarının AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a vereceklerini ifade eden genç kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Çorumlu gençlere güvendiklerini belirten Ahlatcı, Türkiye'nin en genç, en dinamik, heyecanı en yüksek illerinden birinin Çorum olduğunu söyledi.

“OYUNUZA SAHİP ÇIKIN”

Gençlerden oylarına sahip çıkmalarını isteyen Ahlatcı, “Oyunuza, yani iradenize, geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum. Hiç kimsenin sizi yalan yanlış bilgiler ve boş vaatlerle yönlendirmesine izin vermeyin. Fikri özgürlüğünüze sahip çıktığınız müddetçe kimse sizi yanıltamaz, kandıramaz, yanlış yönlendiremez” diye konuştu.

“GENÇLERİMİZ CUMHURBAŞKANIMIZA GÜVENİYOR”

Gençlerin Erdoğan'a güvendiğine vurgu yapan Ahlatcı, " Gençlerimiz dün de olduğu gibi bugün de Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyor. Önümüzdeki seçimlerde ilk defa oy kullanacak 6 milyon gencin desteğiyle Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden başkan yapacak, AK Parti'mizi yeniden rekor oyla iktidar yapacağız. İnşallah bu seçimde de gençlerimiz tek dokunuşla sandığa mührünü vuracaktır" şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)a