AK Parti Çorum İl başkanlığı tarafından geleneksel bayramlaşma töreni vatandaşların ve parti üyelerinin geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Yusuf Ahlatcı, Çorum'un 4 milletvekiline de talipli olduklarını söyledi.

Ahlacı, konuşmasına Cumhurbaşkanının" her zaman Çorum Bizim kalemizdir" sözleri ile başlayarak, "Çorumumuz hiçbir zaman vatan hainleri ile işbirlik yapanlara oy vermemiştir. Bu millet askerine kurşun sıkanlarla kapalı kapılar ardında pazarlık yapanlara hiçbir zaman oy vermemiştir. Bu millet Ayasofya'yı tekrar kapatacağız diyenlere oy vermeyecektir. İhalarımıza sihalarımıza laf söyleyenlere oy vermeyecektir" dedi.



AK Parti olarak 4 milletvekiline de talip olduklarının altını çizen Ahlatcı, " Çorum'da hiç kimseye vereceğimiz bir milletvekilimiz dahi yoktur. Sonuna kadar 4-0 için mücadele edeceğiz" diye konuştu

Çorumlu vatandaşlarada seslenen Ahlatcı, "Meclise gidecek bir Milletvekili olarak bir Çorumlu olarak şunu söylüyorum sizi mesimiyeni siz de mesimeyin, sizi sevmeyeni sizde sevmeyin diyorum" şeklinde konuştu.

Bayramlaşma törenine Milletvekili Adayları Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Zeki Gül, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve partililer katıldı.



(Volkan SINAYUÇ)