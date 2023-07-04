Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Fortune 500 Türkiye-2022 Araştırması'nın sonuçları açıklandı.

Sonuçlara göre, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'nın şirketleri Ahlatcı Kuyumculuk, Ahlatcı Metal Rafineri ve Kargaz Doğalgaz Dağıtım Türkiye’nin en büyük şirketleri arasında yer aldı. Ahlatcı Kuyumculuk, Rafineri ve Kargaz 223,511 Milyar TL’lik net satışla 4’ncü sırada yer aldı.

Fortune 500 Türkiye Araştırması'nın 2022 sonuçları, Fortune Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şule Laleli, Fortune 500 Türkiye Borsa Editörü Zeynep Aktaş ile CRIF Türkiye Genel Müdürü Kerem Özgür Araç ve CRIF Analitik Birim Müdürü Yavuz Arsoy'un katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilen basın toplantısında açıklandı.

NET SATIŞLAR ARTTI

Fortune 500 Türkiye-2022 Araştırması'na göre, şirketlerin 2022 yılı net satışları, bir önceki yıla göre yüzde 148,7 ile rekor oranda artarak yaklaşık 8 trilyon liraya çıktı.

AHLATCI GURUR VERDİ

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş’nin ilk sırada yer aldığı listede Ahlatcı Kuyumculuk, 147 milyar TL net satış geliriyle 9’uncu sırada yer alarak, başarısını bir kez daha tescilledi.

Şirketlerin 2022 yılı net kârı üzerinden yapılan değerlendirmede, Ahmet Ahlatcı’nın sahibi olduğu Ahlatcı Holding bünyesindeki Ahlatcı Kuyumculuk ve Ahlatcı Metal Rafineri, Türkiye ve dünya pazarındaki hakimiyeti ve başarısıyla bir kez daha Çorumlular’a gurur verdi.

AHLATCI KUYUMCULUK

SATIŞINI % 85 ARTIRDI

Ahlatcı Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş, 2022 yılında net satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 85,4 artırarak 147 milyar 987 milyon liraya çıkardı.

METAL RAFİNERİ

LİSTEDE 17. SIRADA

Ahlatcı Holding iştiraklerinden Ahlatcı Metal Rafineri ise 2022 yılında net satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 63.9 artırarak 72 milyar 658 milyon liraya çıkardı. Ahlatcı Metal Rafineri listede Türkiye 17’ncisi olarak yer aldı.

KARGAZ 408. SIRADA

Ahlatcı Holding iştiraki bir diğer firma Kargaz Doğalgaz Dağıtım ise satışlarını yüzde 259,4 oranında arttırarak 2 milyar 866 milyon ile listede 408’nci sırada yer aldı.

İHRACAT % 138 ARTTI

Fortune 500 Türkiye-2022 araştırmasına göre, şirketlerin 2022'de gerçekleştirdiği toplam ihracat, bir önceki yıla kıyasla yüzde 137,9 artarak 2 trilyon 129 milyar TL'ye çıktı. Fortune 500 Türkiye şirketlerinin 2022 yılında ihracatta TL bazında sağladıkları söz konusu performans, araştırmanın ilk gerçekleştirildiği Fortune 500 Türkiye-2007'den bu yana yaşanan en yüksek oranlı artış oldu.

Fortune 500 Türkiye-2022 Araştırması'na göre, bu yıl listedeki 396 şirket ihracat gerçekleştirirken söz konusu şirketlerin toplam net satışları içerisinde ihracatın payı bir önceki yılki seviyenin bir miktar altında kaldı. 2021 yılında toplam satışların yüzde 27,9'u ihracattan sağlanırken, 2022 yılında bu oran yüzde 26,7 oldu.

Fortune 500 Türkiye listesinde yer alma sınırı 2 milyar TL’yi geçerken, araştırmaya göre gerek net satışlar, gerek ihracat gerekse net kârda oransal anlamda rekor artışlar yaşandığı gözlenen listede istihdamda artışın ise sınırlı kaldığı dile getirildi. Fortune 500 listesindeki şirketlerin, 2021 yılında 1 milyon 343 bin olan istihdam, 33 bin (yüzde 2,5) artarak 2022 yılında 1 milyon 376 bine çıktı. Ayrıca listedeki borsa şirketi sayısı da 107’den 126’ya yükseldi.