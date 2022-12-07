AK Parti İl Başkanı Ahlatcı gençlerle buluşmasını sosyal medya hesabından duyurdu. Ahlatcı konuyla ilgili yaptığı paylaşımda: “Ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine birlikte taşıyacağımız kıymetli gençlerimiz ÜNİAK Başkanımız Seren Ökmen, Yurtlar Başkanımız Abdullah Akgöl, Uluslararası Öğrenciler Başkanımız Abdurrahim Kocabay, Ulaş Eğitim ve Proje Başkanımız Ahmed Dursun, Topluluklar Başkanımız Ömer Ögün, Teşkilat Başkanımız Hazal Çelik ve Öğrenci İşleri Başkanımız Mehmet Kıraç’ın İl Başkanlığımıza yapmış oldukları ziyaretlerinde sohbet edip sorularını cevapladık. Gençlerimizin gözlerindeki ışık, yüreklerindeki iman ve inanç ile geleceğin Türkiye’sini inşa etmeye hazır” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

