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Caminin açılışı için düzenlenen törene Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Borsa Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, siyasi parti il başkanları, esnaf odaları başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış duası ve kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar Ahi Evran Sanayi Camii'nde namaz kıldı.