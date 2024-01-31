Alınan bilgiye göre İ.P.'yi telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şahısların, "Adınız FETÖ'ye karıştı. Dolarlarınızda 'FG' serisi var" diyerek kontrol etmesini istediler.

Evde bulunan dolarları kontrol eden İ.P.'nin paraların üzerinde 'FG' serisini görmesi üzerine dolandırıcıların yönlendirmesi ile dolarlarını bozdurdu.

İ.P., dolandırıcıların verdiği İBAN'a 273 Bin lirayı yatırmak için bankaya geldi.

Yapılmak istenen işlemden şüphelenen banka personeli durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri duruma müdahale ederek yaşlı adamın dolandırilmasına engel oldu.

İ.P., eşinin evde aynı şahıslarla telefonda iletişimde olduğunu söylemesi üzerine, polis telefon görüşmesine müdahale ederek iletişimi kesti.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı