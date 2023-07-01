Medine Erbaş'ın eşi, merhum Emrah Erbaş ile Yusuf, Sevgi ve Nuray Erbaş'ın babaları olan Adıgüzel Erbaş Dede'nin cenazesi bugün saat 11.00'de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alınarak Alaca'nın Karatepe köyünde toprağa verildi.

Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda Dede Nurettin Aksoy ve Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen hakka yürüme erkanına Adıgüzel Erbaş’ın ailesi ile birlikte CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Oğuzlar önceki dönem Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş, CHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

