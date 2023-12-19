ADD Şube Başkanı Demirer, beraberinde dernek Yönetim Kurulu üyeleri; Yıldırım Çıtak, Ahmet Ceyhan ve dernek üyesi Sefa Batak ile birlikte Çorum Basın Derneği’ne kutlama ziyaretinde bulundu.

Dernek Başkanı Erkan Karaca ve yöneticileri Kubilay Olcan, Satılmış İnaç, Cuma Şahin, Güngör Atak ve dernek üyeleri Ahmet Temelci ile Yusuf Çınar ile bir süre sohbet eden Demirer ve beraberindeki heyet yeni kurulan ve ilk genel kurulunu yapan Çorum Basın Derneği’nin yönetimini kutlayarak başarılar diledi.

Uğur Demirer, Çorum Basın Derneği Başkanı Karaca’ya Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün rozetini takarak, yerel basının toplumu bilgilendirme noktasında çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Ulu Önder Atatürk'ün “Basın toplumun müşterek sesidir” sözlerine vurgu yapan ADD Başkanı Demirer, özgür ve tarafsız basının gerekliliğinden söz etti. Bu arada Dernek Başkanı Erkan Karaca ile Yönetim Kurulu üyesi Satılmış İnaç, ADD’ye üye kaydı yaptırdı.

Erkan Karaca da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ADD heyetine teşekkür etti.