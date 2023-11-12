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Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Çorum Açık Ceza İnfaz Kurumu personeli, hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin katılımı ile Çorum Yaydiğin mevkiinde bulunan Adalet Ormanı ağaçlandırma sahasında fidan dikim etkinliği gerçekleşti.

Etkinliğe Çorum Cumhuriyet Savcısı Emirhan Mısırlı, Çorum Denetimli Serbestlik Müdürü Nedim Kılıç, Çorum Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ali Akar, Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 24 yükümlü ve 6 personel, Çorum Açık Ceza İnfaz Kurumu 4 personel ve 25 hükümlü ile birlikte katıldı. Etkinlik sırasında 1.000 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Çorum Cumhuriyet Savcısı Emirhan Mısırlı, etkinliğe katılan herkese teşekkürlerini belirterek, bu tür çalışmaların hükümlü, yükümlü ve personelde ağaç ve orman sevgisinin pekiştirilmesinde, çevre duyarlılıklarının artırılmasında yüksek katkısının olduğunu belirtti.



Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada; “Ağaçlandırma çalışmalarının daha sistematik ve koordineli bir biçimde yürütülebilmesi ve çalışmaların hız kazandırılması amacıyla Adalet Bakanlığınca başlatılan "Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi" ile denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler üzerinde olumlu etkileri olduğu görülen, kamuya ve ülkemiz doğasına katkı sağlayacak olan ağaç dikimi ve bakımı çalışmalarına ağırlık verilmekte, bu yolla yeni orman alanlarının oluşturulmakta, var olanların güçlendirilerek genişletilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır” denildi.