Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası 3x3 Basketbol Grup Birinciliği 19-21 tarihleri arasında Kırıkkale’de yapıldı. 11 okulun mücadele ettiği erkekler kategorisinde Ada Koleji A grubunda mücadele etti. Emir Çınar, Asaf Erdem, Yusuf Mert Karacaköylü ve Mert Şahin oyuncu grubu ile maçlara çıkan Ada Koleji grupta oynadığı ilk maçta Ankara ODTÜ’yü 21-12, ikinci maçında Karabük temsilcisi 12-11 mağlup etti. Grupta oynadığı son maçında Zonguldak temsilcisi 14-5 mağlup eden Ada Koleji grubunu yenilgisiz şampiyon tamamlayarak 21-25 Nisan tarihleri arasında İzmir’de yapılacak olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Ada Koleji kız takımı ise Türkiye finallerine grup aşamasında veda etti.