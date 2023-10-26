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Acılı baba Ertaş, Aydın Valisi Çorumlu hemşehrimiz Yakup Canbolat’a “Devlete olan inancımı kaybettim. Çocuğumu ilk defa devlete emanet ettim ama devlet benim çocuğuma 20-25 gün bakamadı” dedi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan kız öğrenci yurdunda yaşanan asansör kazasında hayatını kaybeden öğrencinin Adnan Menderes Üniversitesi’nde son sınıf öğrencisi Osmancıklı Zeren Ertaş, olduğu tespit edildi.

Aydın’da KYK yurdunda öğrencilerin ‘defalarca uyardık’ dediği arıza yapan asansörden çıkmaya çalışan Zeren Ertaş, duvarla asansör arasına sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza haberini alan öğrenciler de olay yerine gelerek tepki gösterdi.

ÜNİVERSİTE 4. SINIF ÖĞRENCİSİYDİ

Aydın'ın, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü Sınıf Öğrencisi Zeren Ertaş'ın babası Akın Ertaş ve ailesi, kızlarının cenazesini teslim almak üzere Aydın’a geldi. Aydın Valisi Çorumlu Yakup Canbolat ile görüşen baba Ertaş, “Ben devlete inancımı kaybettim” dedi.

Baba Ertaş'ın, "Benim çocuğum karıncayı dahi incitmeyecek bir çocuktu. Bu şekilde ihmal sonucunda olduğu için daha çok yaralıyız. Sizden ricam budur. Çünkü ben devlete inancımı kaybettim şu anda. Ben çocuğumu devlete emanet ettim ama devlet benim çocuğuma 25 gün bakamadı. Benim çocuğum yandı, biz yandık, başka çocuklar yanmasın. Ancak bu, dilek ve temenniyle olmuyor" sözleri duyuldu.