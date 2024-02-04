Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışından sonra yiyecek bulamayan yabani hayvanlar ise şehir merkezine inmeye başladı. Esentepe Mahallesi’nde evinin kapısında yiyecek arayan bir tilki gören Feyzi Baki ise o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Bir süre yiyecek arayan tilki, daha sonra buradan uzaklaştı.

Yabani hayatın zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Feyzi Baki, “Bölge aylardır kar altında. Dağlarda kar olduğu için yiyecek bulmayan tilki ve kurtlar şehre inmişler. Ben de dün gece pencereden dışarıya bakarken aç kalmış bir tilkin yiyecek aradığı gördüm. Bizde bu zor zamanda kapılarımıza bir kap yemek bırakalım” dedi.