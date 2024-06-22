Alevi-Bektaşi toplumunun önemli inanç önderlerinden Abdal Musa, Antalya'nın Elmalı ilçesi Tekke köyünde anılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Elmalı Belediyesi ve Tekke Köyü Abdal Musa Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen 19. Uluslararası, 40. Ulusal Abdal Musa Anma Etkinlikleri, Tekke köyünde türbe ziyareti ile başladı. Anma etkinliklerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Alevi Ocağı temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Amfi tiyatroda gerçekleştirilen programda ise Grup Yarenler, Cemil Per ve Doğukan Karasu, İbrahim Pala ve Orhan Gürsoy, Konyaaltı Cemevi Korosu sahne aldı. Şiirler ve deyişler okunan, aşıklar atışması yapılan etkinlikte, Türk halk müziğinin güçlü sesi Erdal Erzincan en güzel türkülerini seslendirdi.

19. Uluslararası ve 40. Ulusal Abdal Musa Anma Etkinlikleri 3 gün sürecek.

Editör: İHA AJANS