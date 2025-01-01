ROKETSAN ve Sony sponsorluğunda düzenlenecek yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ile dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici 140 fotoğrafı arasından "Yılın Kareleri" seçilecek.

Geleneksel hale gelen ve yüz binlerce kişinin oylamaya katıldığı "Yılın Kareleri"nde bu yıla özel, "Özgür Suriye" başlığıyla yeni kategori eklendi.

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından Suriye'de yaşananlara odaklanan 21 fotoğraf, "Özgür Suriye" adıyla oylamaya sunulacak.

Ana kategorilerden "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde 24, "Günlük Hayat" kategorisinde 26, "Haber" kategorisinde 41 ve "Spor" kategorisinde ise 28 seçkin fotoğraf yer alıyor.

Türkiye'nin yanı sıra ABD'den Pakistan'a, Ukrayna'dan Arktik Okyanusu'na, Gazze’den İzlanda'ya, Peru'dan Kenya'ya dünyanın farklı coğrafyalarından yayımlanan 1 milyondan fazla kare arasından AA fotoğraf editörlerince belirlenen fotoğraflar, Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde oylamaya sunulacak.

Oylamaya katılanlar istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebilecek.

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği oylamaya her yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, sporcular, sanatçılar ve toplumun her kesiminden yüz binlerce kişi katılıyor.

Geçen yıl 869 bin 591 kişinin katıldığı oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak 2025 saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Editör: AA AJANS