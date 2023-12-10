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Yağmura aldırış etmeksizin sokağa dökülen mahalleli, küçük kızı başta okulu olmak üzere mahalledeki evlerin bahçelerine ve parklara bakmalarına rağmen bulamadı. Kayıp kız çocuğu yaklaşık 2 saat sonra alışveriş merkezinde bir kafede bulundu.

Manavgat ilçesinde 9 yaşındaki E.Y. isimli Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencisi kız çocuğunun Bahçelievler Mahallesi 5017 Sokak'ta saat 19.30 sıralarında babasıyla birlikte okuldan evlerine dönerken Bahçelievler Muhtarlığı önünden kaybolduğu haberi mahalle sakinlerinin sokağa dökülmesine neden oldu.

DİDİK DİDİK ARANDI

Aralıklarla yağan yağmura aldırış etmeden sokağa çıkan mahalle sakinleri, kız çocuğunun kaybolduğu belirtilen yerden başlayarak okul bahçesi, parklar, evlerin bahçeleri ve sokak aralarına dağılarak küçük kızı aradı.

ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Mahalleli ile birlikte kızını arayan annenin zaman zaman üzüntüden olduğu yere yığılıp kaldığı gözlenirken, sevindirici haber yaklaşık 2 saat sonra telefonla geldi. Arama yapan bir kadına gelen telefon mahalle sakinlerinin rahat bir nefes almasını sağladı. Küçük kızın kaybolduğu yere 2 kilometre mesafede D-400 Karayolu üzerindeki alışveriş merkezinde bulunan kafede tek başına oturduğu haberi üzerine mahalle sakinleri, polis ve küçük kızın babası kafeye giderek küçük kızı aldı.

Küçük kız ve babası kayıp başvurusunun yapıldığı Manavgat Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'de yapılan işlemlerin ardından evlerine döndü. Küçük kızın okulda bir eşyasını unuttuğu, korktuğu ve eşyasını almaya gittiğinde okul kapalı olduğu için okula giremeyince AVM'ye gittiğini söylediği öğrenildi.