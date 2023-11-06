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Olay sungurlu ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Arif Durakoğlu Tuğcu Köyü Kuzuluık mevkiinde bulunan çiftliğinde bir nedenle kalbine dayadığı pompalı tüfeği ateşledi.



Silah sesinin duyan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Durakoğlu’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince yapılan olay yeri incelemesinin ardından Durakoğlu’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.