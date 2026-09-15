Çorum'da yaşayan 71 yaşındaki Dursun Bağra'nın yaklaşık 30 yıl önce bir arkadaşından emanet aldığı zillerle ritim tutmaya başladı. Bağra, daha sonra zil ve kaşıklarıyla Çorum'daki düğünlerin vazgeçilmezi haline geldi. Yaşına aldırış etmeden düğünlerdeki müziğin ritmine kendisini kaptıran Bağra, hem gençlere taş çıkartıyor hem de vatandaşlardan büyük alkış topluyor.

“ZİLLER BENİM SAĞLIĞIM, SIHHATİM, HUZURUM, MUTLULUĞUM OLDU”

Müzik tutkusunun nasıl başladığını anlatan Dursun Bağra, "Şu an bir elimde zil, cebimde kaşık. Paramız yok, derdimiz yok, yaşamaya çalışıyoruz. Kendi düğünümde kollarımı kaldıramıyordum. Sonra eşimle dans ederek, halay çekerek öğrendim. Şu an ziller benim sağlığım, sıhhatim, huzurum, mutluluğum oldu. 35-40 yıldır çalıyorum. Sevdiğim kişiler, 'düğünümüz mutlu olsun' diye götürüyorlar. Her düğüne gitme şansım zaten yok. Şu an sabahtan gece yarısına kadar zilleri çalarım. Yeter ki zilleri takayım, oyun havaları güçlü olsun" dedi.

"ZİLLERİ VERİRLERDİ GİDİP OYNARDIK ERTESİ GÜNDE GERİ TESLİM EDERDİK"

Uzun süredir kaşıklarını ve zillerini yanından ayırmadığını dile getiren Bağra, "Bu işe ilk başladığımda maddi durumum yetersizdi, arkadaşlarımdan zilleri emanet alırdım. Düğünlere gidip oynardık, ertesi gün zilleri teslim ederdik" diye konuştu.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı