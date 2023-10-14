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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılara karşı etkin mücadelesi yürütüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma yapan Jandarma ekipleri, bu yıl yapılan denetim ve kontrollerde 34 bin 700 metre uzunluğunda misina balık ağı ve 5 bin 800 metre parakete (yasaklı olta) ele geçirdi. Ekipler, su ürünleri avcılığı ile ilgili yasal mevzuata aykırı davranan şahıslar hakkında da yasal işlem yaptı.



Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararları uygun olarak avcılık faaliyetlerinin yapılmasına, yaban hayatın ve av hayvanlarının korunmasına yönelik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma sürdüren jandarma ekipleri, 2023-2024 yılı av sezonu içerisinde 6 şahsa avcılık kurallarını ihlal etmekten yasal işlem yaptı, 2 şahsında ruhsatsız av tüfeğine el koydu.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ayrıca 2023-2024 yılı eğitim ve öğretim döneminde de jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan 353 ilk ve ortaokul öğrencisine “Temel Çevre Bilinci, Hayvan Sevgisi ve Hayvanların Korunması” konularında eğitim verilerek, çevrenin, doğal hayatın ve hayvanların korunması bilincinin geliştirilmesine katkı sağlandı.

Çorum Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Çorum İl Jandarma Komutanlığı, paydaş kurumlar ile koordine ve uyum içerisinde çalışarak, yasal mevzuatın Jandarmaya verdiği yetki çerçevesinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasını sağlama gayret ve kararlılığında olup, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerine titizlikle devam edilecektir. Vatandaşlarımızın konu kapsamında ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden Jandarma’ya bildirilmesi olayların önlenmesi ve aydınlatılmasına büyük katkı sağlayacaktır” denildi.