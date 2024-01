Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da bir otelde 500 TL'lik fiyatıyla servis edilen özel çorba gündem oldu. İhlas Haber Ajansı muhabiri ise çorbanın yapıldığı otele giderek hem dağ mantarı çorbasının tadına baktı hem de 500 liralık fiyata sebep olan malzemeleri araştırdı. Çorbayı yapan şefin; özel tarifi otel sahibinden bile sakladığı ortaya çıktı.

Otelin şefi çorbanın tarifini sahibine bile söylemezken, özel malzemeler dikkat çekti. "Otelimize gelen her 10 kişiden 5'i tadına bakıyor" diyen Otel Sahibi Ömer Faruk Kamburoğlu şöyle devam etti, "Biz bu çorbayı 4 yıldır yapıyoruz. Ama son bir kaç gündür fiyatlarıyla meşhur olmasıyla birlikte tadını da sevenler büyük bir rağbet gösteriyor. Otelimize gelen her 10 kişiden 5'i tadına bakıyor. Sanırım bu sezona yetiştiremeyeceğiz. Çünkü bunun içindeki mantarları adetli olarak alıyoruz, sanırım bu sezon çorbamız bitecek. Tabi ki şehire göre pahalı. Fakat içindeki 5 çeşit mantarın özel olması sebebiyle Uludağ maliyetleri artıyor. Tadına bakanlar da 500 TL olmasının hakkını verdiğini söylüyorlar"