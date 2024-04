Belediye Başkanı Aşgın, beraberinde AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Elvan Zorlu, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Aslan Kaya, Yeniden Refah Partisi Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Serkan Adanır ve Belediye Başkan Yardımcıları ile beraber İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur’a “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak’ın da eşlik ettiği ziyarette Aşgın, ilk olarak AK Parti, MHP ve CHP gruplarını ziyaret ederek, buradaki İl Genel Meclisi üyelerine yeni görevlerinde başarılar diledi.



Daha sonra Meclis Toplantı Salonu’na geçen Aşgın, burada yaptığı konuşmada geçtiğimiz 5 yıl içerisinde ayrım gözetmeksizin Çorum’un her köşesine hizmet götürmek için çalıştıklarını, önümüzdeki 5 yılda da aynı şekilde devam edeceklerini söyledi.

Hem Muhammed Fatih Temur ile hem de Meryem Demir ile geçtiğimiz 5 yıl içinde Belediye Meclisi’nde birlikte çalıştıklarını kaydeden Aşgın, “Bilindiği gibi parti ayrımı gözetmeksizin bütün ilçelerimize katkı sunmuştuk. İl Genel Meclisi’nde tecrübeli kardeşlerimiz var. Hepimizin görevi kutsal. Bizler bu makamlara seçimle geliyoruz. İnsanlar bize güveniyor, ‘emanetime sahip çık’ diyerek bize oy veriyor” dedi.

Yönetim anlayışında her zaman adaleti, liyakati ve istişareyi önemsediklerini belirten Aşgın, Çorum’un tüm paydaşlarıyla olduğu gibi İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi ile de yakın bir çalışma içerisinde olacaklarını söyledi.

İlçelere ve köylere imkânlar dâhilinde katkı sunmaya her zaman hazır olduklarını söyleyen Aşgın, “Önümüzdeki 5 yıl içinde muhteşem ve büyük işlerin altına imza atacağız” şeklinde konuştu.