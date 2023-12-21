Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'internet üzerinde sahte eskort-jigolo siteleri açmak', 'kamuda işe alma vaadinde bulunmak' ve 'kendilerini polis savcı, doktor ve banka görevlisi olarak tanıtmak' yollarıyla “nitelikli dolandırıcılık” eylemlerine iştirak eden kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Antalya merkezli İstanbul, İzmir, Bingöl ve Muğla illerinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin 8 yıl 10 ay hapis cezası ile aranmasının olduğu tespit edildi. Şahısların ev/iş/otel ve araçlarında yapılan aramalarda; 4 adet tabanca, 40 adet mermi, çok sayıda GSM hattı, şirket kaşeleri, ATM kartları ile şüphelilere ait telefon, sim kart ve laptop bilgisayarlara el konuldu. Yakalanan 23 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. 15 şüpheli yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 8 şahıs tutuklandı.

Soruşturmada 42 ayrı olayda toplam 4 milyon 200 bin TL maddi menfaat temin edildiği tespit edildi.