Tahmini Okuma Süresi: dakika

Mezuniyet heyecanı yaşayan polis adayları, mutluluklarını kep attıktan sonra birbirlerine sarılarak kutladılar. Meslek yeminin edilmesinin, keplerin atılmasının ardından bazı polis adayları ise kız arkadaşlarına evlilik teklif ederek, çifte mutluluk yaşadılar. Beklenmedik sürprizle karşılaşan, evlilik teklifi alan kadınlar ise adeta gördükleri manzara karşısında şoke oldular, heyecandan ne konuşacağını bilemediler.



Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 29'uncu dönem mezunlarını verdi. Polis adayları için bugün Anadolu İmam Hatip Lisesinin spor salonunda ailelerin de katılımıyla mezuniyet töreni yapıldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle salonda düzenlenen törene, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Jandarma Komutanı Talha Övet, il protokol üyeleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve aileler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, dönem birincisi Hüseyin Kulak mezunlar adına konuşma yaptı. "En büyük sevdamız olan vatanımıza hizmet etmek amacıyla, bizlere layık görülen bu şanlı üniformayı giymenin gururunu yaşıyoruz" diyerek konuşan Kulak, arkadaşlarıyla birlikte hep bir ağızdan meslek yeminini etti.

"Bizim ülkümüz vatandır, topraktır, bayraktır. Eğer bu uğurda öleceksek, öleceğiz. Canımızı feda etmekten çekinmeyeceğiz" diyerek konuşan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Sami Günel yeni mezunları tebrik ederek, 461 mezuna yeni görevlerinde başarılar temennisinde bulundu. Öğrencilerin aldıkları üst düzey eğitimle görevlerini layıkıyla yapacaklarını vurgulayan Günel, "POMEM'i başarıyla bitiren 461 öğrencimizi kutluyorum. Öğrencilerimiz aldıkları üst düzey eğitim ve çalışma isteğiyle görevlerini en iyi şekilde yerine getireceklerdir. Emniyet teşkilatının bütün birimlerinde önemli görevler almaya hazırlanan genç meslektaşlarım, görevinizi layıkıyla yapabilmeniz için amirleriniz ve hocalarınız sizleri her türlü duruma karşı hazırladılar. Mesleğin inceliklerini, hassasiyetle takip etmeniz gereken kuralları size anlattılar. Sizlerin almış olduğu eğitim; en iyi ve en kapsamlı eğitimlerden biri olduğu tartışmasız bir gerçektir. Bizim ülkümüz vatandır, topraktır, bayraktır. Eğer bu uğurda öleceksek, öleceğiz. Canımızı feda etmekten çekinmeyeceğiz. Allah yar ve yardımcınız olsun, yolunuz ve bahtınız açık olsun" dedi.



Günel'in ardından konuşma yapan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, çiçeği burnunda genç polislerle bir bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Karşımızda dimdik ve yiğitçe bekleyen ve yarınlarımızdan ümit var olduğumuz polis teşkilatımızın yeni mensuplarını görüyoruz ve gurur duyuyoruz.

Sevgili gençler ilimizde belli bir zaman diliminde bulundunuz. Bayburt, size bir baba ve ana ocağı gibi kucak açtı. Sizin varlığınızla şehrimiz anlam kazandı. Bugün sizleri gönderirken bir taraftan hüzünleniyor, diğer bir taraftan da Anadolu’nun dört bir yanına sizin gibi yiğitlerin göreve başlamasının mutluluğunu yaşıyoruz.

Al yıldızlı bayrağın gölgesinde, Anadolu’nun dört bir yanında görev alacak olan yiğitler yolunuz ve bahtınız açık olsun. Allah’a emanet olun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, dönem birincisi Hüseyin Kulak, yaş kütüğüne plaketini çaktı. Daha sonra dönemi başarıyla tamamlayan mezunlara ödülleri verildi. Dönem birincisi Hüseyin Kulak'a Vali Eldivan, dönem ikincisi Kadir Soğanlı'ya Milletvekili Ateş, dönem üçüncüsü Faruk İhsan'a ödülleri Başkan Pekmezci tarafından verildi.



Mezuniyet törenine evlilik teklifleri damga vurdu

Ödül töreninin ardından taze mezunlar, 8 ayın yorgunluğu oyunlar oynayarak attılar. Erkek arkadaşını mutlu gününde yalnız bırakmayan Gülsüm Özdemir isimli vatandaşa erkek arkadaşı Oğuz Kağan Uğun, herkesin içinde evlilik teklifi etti. Çifte mutluluk yaşayan Uğun ve Özdemir çiftine, Uğun'un polis arkadaşları eşlik etti.

Hem polis olmanın hem de sevdiği kadınla evlenmenin mutluluğunu yaşayan Uğun, okul döneminde evlilik planı yaptığını belirterek, "Okuldayken bugünü planlıyordum. İstediğim iki şey vardı, biri polis olmaktı, diğeri de Gülsüm ile hayatımı birleştirmekti, ikisi de oldu. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte kız arkadaşına evlilik teklifi eden Samet Kocaer isimli yeni mezuna arkadaşları "Evet desene" sloganları atarak destek verdiler. Mutluluğu yüzünden okunan Kocaer, "Çok heyecanlıyım, hem mezuniyet heyecanı, hem de sevdiğime evlenme teklifi etmenin heyecanını yaşıyorum. Arkadaşlarım yanında, çok mutluyum" dedi. Kocaer'in kız arkadaşı ise, heyecandan konuşamadığını belirterek, bu güzel sürprizi yapanlara teşekkür etti.

(Öznur Demir)