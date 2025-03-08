Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 29.hafta maçında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak olan Ahlatcı Çorum FK, profesyonel liglerde 443’üncü kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, 442 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 3’ü hükmen 191 galibiyet, 120 beraberlik, 131 yenilgi alarak 693 puan toplarken, attığı 630 gole karşılık 463 gol yedi.

DEPLASMANDA 77 GALİBİYET

442 maçın 221’ini deplasmanda oynayan Ahlatcı Çorum FK, bu karşılaşmalarda 77 galibiyet, 60 beraberlik, 84 yenilgi aldı ve hanesine 291 puan yazdırdı. Rakip fileleri 267 kez havalandıran Ahlatcı Çorum FK kalesinde 254 gol gördü.

Çorum temsilcisi, sahasında çıktığı 221 maçta ise 114 galibiyet, 60 beraberlik, 47 yenilgi alıp 402 puan topladı. Bu maçlarda 363 gol atan Ahlatcı Çorum FK kalesinde 209 gole engel olamadı.