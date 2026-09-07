Alınan bilgiye göre, iş yerinde çalışan personeline Sıklık Tabiat Parkı’nda piknik etkinliği düzenleyen F.A. (45), bir süre sonra 06 FA 0019 plakalı otomobilinin direksiyonuna geçti.
F.A.’nın kontrolünü kaybettiği otomobil, çalışanlarının bulunduğu piknik masasına çarptı.
Kazada, masada bulunan C.F.A.C. (21), İ.Ö. (19), F.S.K. (18) ve H.N.Y. (22) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.