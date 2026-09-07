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İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada, masada bulunan C.F.A.C. (21), İ.Ö. (19), F.S.K. (18) ve H.N.Y. (22) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, iş yerinde çalışan personeline Sıklık Tabiat Parkı’nda piknik etkinliği düzenleyen F.A. (45), bir süre sonra 06 FA 0019 plakalı otomobilinin direksiyonuna geçti.

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