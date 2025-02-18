Adana'da olay, 14 Şubat günü 13.45 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Onur Nursoy (24) borç verdiği arkadaşı İrfan M.'nin (35) berber dükkanına gitti ve burada 4 kurşunla öldürüldü.

ADANA POLİSİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

AA'da yer alan habere göre Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Onur Nursoy'un öldürülmesiyle ilgili araştırmalarını sürdürdü.

VURDUKTAN SONRA BERBER KAÇMIŞ

Ekipler, iş yeri sahibi İrfan M.'nin, Nursoy'u tabancayla vurduktan sonra kuzeni Emir M.'nin (23) kullandığı otomobille olay yerinden kaçtığını belirledi.

ZANLI VE KUZENİ YAKALANDI

Cinayet şüphelisi İrfan M. ve kaçmasına yardım eden kuzeni Emir M, merkez Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi'nde yakalandı. Saldırıda kullanıldığı değerlendirilen silah da aramalar sonucunda bulundu.

BORÇ MESELESİ KAVGAYA DÖNÜŞTÜ İDDİASI

İrfan M. ile Onur Nursoy arasında olay günü borç meselesi nedeniyle bıçaklı ve silahlı kavga çıktığı ve Nursoy'un bu sırada tabancayla vurulduğu öne sürüldü.

İKİ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İrfan M. ve Emir M. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.