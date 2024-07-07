Kırıkkale'de polis ekiplerince GBT'si sorgulanan şüphelinin, çeşitli suçlardan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yapılan kontroller sırasında, polis ekipleri şüpheli davranışlarıyla dikkat çeken H.B. isimli şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi. Sorgulama sonucunda, H.B.'nin çeşitli suçlardan toplam 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 77 bin lira para cezası bulunduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ekipler tarafından gözaltına alınan H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suçluların yakalanmasına yönelik ve kamu güvenliğinin sağlanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Editör: İHA AJANS