Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı’nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Koca, sağlık personeline yapılacak 35 bin atamanın yanı sıra hastanelerdeki kapasite sorunları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yoğun bakımlarda oluşan yoğunluğun geride kaldığını dile getiren Koca, “Üç dört hafta önce Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72 iken bu durum İstanbul özelinde yüzde 83’e çıkmıştı. Bugün itibariyle Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, İstanbul için de yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 71. Normale döndüğümüzü söyleyebilirim. Servis yatakları açısından zaten bir sorunumuz yoktu. Şuan için servis yataklarının doluluk oranı ise Türkiye genelinde yüzde 63, İstanbul özelinde ise yüzde 65. Bu konuda en büyük gayreti sağlık çalışanlarımız gösterdi. Fedakarlıkları için, gayretleri için kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

35 BİN ATAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 35 bin sağlık çalışanın atanma müjdesini verdiğini belirterek, “Gerek mevcut sağlık hizmetlerinin etkin olarak sürdürülebilmesi açısından gerekse yeni açılan hastanelerimizin personel ihtiyacı açısından 35 bin yeni istihdam gücümüze güç katacak” dedi.

“1 HAFTA İÇİNDE

İLAN EDİLECEK”

Personel alımıyla ilgili sorulan soruları da yanıtlayan Bakan Koca, “Takvim bugün itibariyle başladı. Personel alımı bugün imzalandı. Kılavuzu bu hafta ÖSYM’ye göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit şartlarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz” açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, birkaç hafta içinde Antalya Şehir Hastanesi’nin tam kapasite ile hizmete açılacağını da belirterek, “Bildiğiniz gibi hasta kabulüne başlandı. Muhtemelen önümüzdeki iki üç hafta içerisinde Antalya Şehir hastanemizin resmi açılışı Sayın cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak” diye konuştu.

Editör: İHA AJANS