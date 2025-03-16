Trendyol 1.Lig 30.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK sahasında Ankara temsilcisi Keçiörengücü'nü konuk etti. Çorum Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın henüz 4.dakikasibda Dembele'nin gölü ile konuk Keçiörengücü 1-0 öne geçti. Çorum FK bu gole 2 dakika sonra Atakan Akkaynak ile cevap verirken, Ankara temsilcisi 20.dakikada Dembele ile bir kez daha öne geçti. İlk yarı 2-1 tamamlandı.

İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi Çorum FK önemli pozisyonlar bulurken, beraberlik golünü 62.dakikada kaptan Ferhat'ın kafası ile buldu. Kırmızı -Siyahlılar 75.dakikada Kadir Seven'in kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kaldı. Son dakilarda galibiyet golünü arayan Ahlatcı Çorum FK Burak'ın gölü ile maçı 3-2 kazandı