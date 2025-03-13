Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçük Erkekler Serbest Güreş Grup Birinciliği 10-12 Mart tarihleri arasında Sinop’ta yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda küçük güreşçinin ter döktüğü müsabakalarda Çorum Belediyesi Spor Kulübü güreşçilerinden Berkay Gözübüyük 48 kiloda birinci, Baki Eren Orhangazi 90 kiloda ikinci ve Eymen Ege Yalçın ise 34 kiloda beşinci olarak Mayıs içerisinde Burdur’da yapılacak olan Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandılar.

Editör: RIFAT KARA