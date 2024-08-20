Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta ikamet eden 3 çocuk annesi Nuhbe Yılmaz evinde ölü bulundu. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu genç kadını öldürdüğü iddasıyla C.Y.E. isimli erkek arkadaşı yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

Öte yandan hayatını kaybeden Nuhbe Yılmaz'dan geriye sosyal medya hesabına yüklediği şarkıları kaldı. Yılmaz'ın görüntülerde popüler şarkıları kendi yorumuyla seslendirdiği görüldü.

Editör: İHA AJANS