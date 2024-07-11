İstanbul'da olay, alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü'nde yaşandı. Hüseyin K. ile ablası Merve K. (28), Yakuplu 128. Sokak'taki evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

KARDEŞİ DEFALARCA BIÇAKLADI

AA'da yer alan habere göre tartışmada Merve K. kardeşi tarafından vücudunun farklı yerlerinden bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merve K, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

Şüpheli Hüseyin K, olayda kullanıldığı bıçakla yakalandı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.