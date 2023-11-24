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Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde "merdiven altı" olarak tabir edilen alanlarda yasa dışı tıbbi malzeme temin edildiği bilgisi üzerine harekete geçti

Alınan yasal izinlerle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 120 bin kompozit diş,1000 diş arası dolgu malzemesi, 1000 diş dolgu aparatı, 250 yumuşak damar akriliği, 200 diş pastası, 150 soğuk tamir kiti, 150 diş dolgu malzemesi, 2 kilogram metal diş dolgu malzemesi olmak üzere toplam 122 bin 752 parça sahte tıbbi malzemeye el koydu.

Yakalanan malzemenin piyasa değerinin 24 milyon 300 bin lirayı bulduğu, olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.