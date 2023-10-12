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Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Tuğamiral Zeki Aktürk, kararlılıkla uygulanan terörü kaynağında yok etme stratejisine dikkati çekerek, “PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı ülkemizin huzur ve güvenliği ile bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamak için büyük bir özveri ile mücadele etmektedir. Kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisi ile Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil son bir haftada 252 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı bu yıl içinde bin 640’a, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 983’e ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.



“(Harekatlarda) 229 teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir”

Aktürk, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ayrıca, 1, 3 ve 4 Ekim tarihlerinde Irak’ın; 5, 6 ve 8 Ekim tarihlerinde ise Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik karadan ateş destek vasıtalarının da kullanıldığı etkili ve kapsamlı hava operasyonları icra edilmiştir. Suriye ve Irak’taki tüm tesis ve faaliyetlerinin hedef alındığı bu operasyonlarda, teröristlerce kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depo ile örgütün gelir kaynağı olarak yararlandığı tesislerden oluşan toplam 194 hedef başarıyla imha edilmiştir. Söz konusu harekâtlarla terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, ilk belirlemelere göre 229 teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.”

Suriye’de harekât alanlarında oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerine de anında ve misliyle karşılık verildiğini bildiren Aktürk, “Suriye’de, yıl içerisinde birliklerimize 388 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Buna karşılık 233’ü son bir haftada olmak üzere bin 246 terörist etkisiz hâle getirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Son bir haftada hudutlarda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 637 şahsın yakalandığını bildiren Aktürk, “Bu şahıslardan 4’ü FETÖ terör örgütü üyesidir. 4 bin 771 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 230’a yükselmiştir. Bu şahıslardan 373’ü FETÖ mensubu olmak üzere toplam 537 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 171 bin 382 olmuştur” diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı’nın terör örgütü FETÖ ile mücadelesinin de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında devam ettiğini belirten Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek FETÖ ile mücadele edileceği vurgusunu yaptı.

Aktürk konuşmasına şöyle devam etti:

“Bakanımız, 11-12 Ekim tarihlerinde Brüksel’de NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılım sağlamaktadır. Bu kapsamda; Bakanımız dün, Birleşik Krallık ve Ukrayna Savunma Bakanları ile ikili, Romanya ve Bulgaristan Savunma Bakanları ile üçlü görüşmeler gerçekleştirmiş, söz konusu görüşmelerde bölgesel güvenlik sorunları ile ikili askerî iş birliği faaliyetleri ele alınmıştır. Bu çerçevede; ‘bölgesel sahiplik’ ilkesi doğrultusunda Bulgaristan ve Romanya ile Karadeniz'de deniz mayınlarıyla mücadeleye yönelik ‘üçlü girişim’ oluşturulması konusunda mutabık kalınmıştır.”

Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı devir-teslim töreni 10 Ekim’de icra edildiğini hatırlatan Aktürk, “KFOR Komutanlığı görevi bir yıllığına ülkemiz tarafından İtalya’dan devralınmıştır. Komutasını devraldığımız KFOR Komutanlığı; NATO ve Birleşmiş Milletler kararlarına uygun olarak, uluslararası sorumluluğun gerektirdiği tam bir tarafsızlık ve şeffaflık ile görevini yerine getirmeyi sürdürecektir” diye konuştu.

(Doğukan Gürel)