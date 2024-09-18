Kaza, Osmancık ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Mücahit Karagüllü (22) idaresindeki motosiklet ile Ramazan T.’nin kullandığı otomobil Osmancık-Vezirköprü yolunda çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Karagüllü, sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Doktorların müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Editör: NURDAN AKBAŞ