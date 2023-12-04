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Tarhan Köyü Muhtarı Garip Özgür’ün öncülüğünde gerçekleştirilen fidan dikim kampanyası kapsamında 200 adet karaçam ve sediri, Dr. Bilgin Demir anısına toprakla buluşturuldu. Bilgin Demir Hatıra Ormanı için yapılan fidan dikimine çok sayıda öğretmen, öğrenci, veli, aile yakınları ve köy halkı katıldı.



Çorum Merkez Yunus Emre İlkokulu Öğretmeni Zehra Demir ve İnönü Anadolu Lisesi Öğretmeni Ali İhsan Demir’in oğulları Bilgin Demir, 2018 yılında Kahramanmaraş- Kayseri karayolunun Mehmet Bet Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Doğa aşığı, hayvan dostu Bilgin Demir’in adı ölümünün birinci yılından itibaren oluşturulan hatıra ormanında yaşatılıyor.