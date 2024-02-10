Alper D. idaresindeki 19 AAS 338 plakalı otomobil, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Hastane Kavşağı'nda Uğurcan İ. yönetimindeki 19 PD 297 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Uğur İ. ile aynı araçtaki Ahmet K. ve Nabi K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekiplerince ambulansla Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Editör: AA AJANS