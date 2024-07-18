Antalya'da bir işletmeden aldığı 2 bardak nar suyu karşılığı bin 200 TL ödeyen turist, esnafı zabıtaya şikayet etti. Olay yerine gelen zabıta ekipleri, turistin parasını iade ettirip dondurma satışı yapılan standı bulunduğu yerden kaldırdı. İşveren de, nar suyunu veren personelinin iş yeriyle ilişiğini kestiğini duyurdu.

Olay, yaklaşık 1,5 ay kadar önce Konyaaltı sahilinde yaşandı. Sahilde bulunan bir işletmeden 2 bardak nar suyu alan turist, karşılığında bin 200 TL istenince parayı verdi ve esnafı şikayet etti. Bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve polis geldi. Zabıta ekipleri işletme sahiplerinden parayı iade etmesini istedi. Para, işletme yöneticisi tarafından standdaki görevliden alınarak turiste iade edildi. Turist bin 200 TL'sini sayarak teslim alırken nar suyunun gerçek fiyatı olan 200 TL'nin ödemesini yaptı. Yaşananlar üzerine işletme hakkında tutanak tutuldu, dondurma ve meyve suyu satışı yapılan stant bulunduğu yerden kaldırıldı.

Yaşananların görüntüsünün sosyal medyaya düşmesinin ardından olayla ilgili açıklama yapan işletme, yeni işe başlayan çalışan tarafından yapılan satışı asla tasvip etmediklerini, düzeltmenin yapılıp paranın iade edildiğini ve özür dilendiğini belirterek, satışı yapan personelin aynı gün iş yeri ile ilişiğinin kesildiği bilgisini paylaştı.

Editör: İHA AJANS