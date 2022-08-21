Yavruturna Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan işyerinin açılışına CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İYİ Parti yöneticileri, Çorum Aşçılar ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak ile çok sayıda davetli katıldı.

Mihrimah Restaurant’ın açılış kurdelesi işletme sahibi ve protokol üyeleri tarafından kesildi. İşletmeci Özlem Yiğit, 15 yıllık aşçılık deneyimi olduğunu belirtirken, “15 yıl boyunca çeşitli yerlerde çalıştım. Bu tecrübelerimi artık kendi işletmem altında hizmete sunacağım” dedi.

Açılış ile birlikte büyük ilgi gören Mihrimah Restaurant’ın menüsünde lahmacun, pide, çorba çeşitleri, sabah kahvaltısı, kebap çeşitleri, sulu yemekler ve ciğer kavurma gibi çok çeşitli yemekler bulunmakta. Haftada bir gün gelen müşterilerine çiğ köfte ikramı yapılırken, kebap çeşitlerinin yanında 6 çeşit meze ikram edilmekte.

(Samet YILMAZ)