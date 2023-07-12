Valilik’ten yapılan açıklamaya göre 13-16 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenecek anma programında tüm resmi kurumlarda bayraklar yarıya indirilecek.

“Türkiye Yüzyılının Kahramanları” konulu resim, müzik ve kompozisyon yarışması düzenlenecek. 15 Temmuz Müzesi ziyaret edilecek. Şehitler için hatmi şerif okunacak.

Anma etkinliklerinde 15 Temmuz Şehitleri Fener Alayı, Kadeş Meydanı'nda gösteriler ve halk konserleri, tüm camilerde sala okunması, demokrasi nöbetleri, 15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gazileri ziyareti, 15 Temmuz Türkiye Yüzyılı Kahramanları paneli, 15 Temmuz Şehitlerinin kabri başında ziyaret edilmesi, tüm şehitler için mevlit okunması, kan bağışı, belediye bandosu ve mehteran konserleri, sancak koşusu, sportif etkinlikler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı dinlenecek.