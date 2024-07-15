FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde köprüde vurularak gazi olan Selahattin Kozan, o gün yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

O gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün “bomba var” denilerek kapatıldığını hatırlatan Kozan, “O sırada Üsküdar'daydım. Cumhurbaşkanımız açıklama yapana kadar darbe olduğundan haberimiz yoktu. Hemen Kısıklı'ya gittik. Kısıklı çok kalabalıktı. Oradan Boğaz Köprüsü'ne geçtik. Köprü üzerinde vurulanlar ambulanslarla hastaneye taşınıyordu. Köprünün üzerine darbeciler sıra halinde dizilmişti. Ateş açılınca yere yattık. Darbecileri durdurmak için karşıdan gidemeyeceğimizi anlayınca bariyerlerden gitmeye karar verdik. Bariyerlerin oradan giderken bize tekrar ateş açıldı. Kurşunlardan bir tanesi yanımdaki arkadaşımın kolundan geçti. Ben de omzumdan ve kafamdan yaralandım. Sabah 06.45 sıralarında özel harekat müdahale etti. Benim vurulduğumdan haberim yoktu. Yanımdaki arkadaş geçmiş olsun deyince ne olduğunu sordum. Kafandan ve omzundan kan geliyor dedi. Orada ambulanslara da ateş edildi. Yaralı taşıyan motosikletli bir çocuğa daha ateş ettiler. Ateş açıldığı için ambulanslar yaralıları da götüremedi. Kendi imkanlarımla ben hastaneye gittim. Hastaneye gittiğimde çok yaralı olduğunu gördüm. Kafam sarılı halde tekrar köprüye gittim. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin çok bedel ödediğini vurgulayan Kozan, “Hastanede ya öleceğiz ya başaracağız dedim. Bu ülke için çok bedel ödendi. Ödenmeye de devam ediyor. Darbe teşebbüsü sırasında sokağa çıktığımda annemin, babamın, çocuklarımın haberi yoktu. Vatan gittikten sonra, ülke gittikten sonra benim için hiçbir anlamı yok. Tekrar aynı şey olsa yine sokağa çıkarım. Kanımızın son damlasına kadar vermeye hazırız. O günler zor günlerdi. Cumhurbaşkanımız halkı meydanlara çağırdı. 85 milyon insan vatanımızı kötü emelleri olan insanlardan korudu. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bu millete örnek oldu. Bu ülkeye 3-5 kişinin zarar veremeyeceği, bu halkın önüne geçilmeyeceği öğrenildi. Bu milletten Allah razı olsun, hep birlikte bu darbeyi engelledik. Hala o günden beri tank gördüğümde yine mi darbe oluyor hislerine katılıyorum. Gazilerimiz, şehitlerimiz büyük mücadele verdiler” ifadelerini kullandı.

Editör: İHA AJANS