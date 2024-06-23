Olay, dün saat 23.00 sıralarında Konak ilçesine bağlı Basmane semti 1296 Sokak'ta bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çiçekçilik yapan anne Gönül Uğraş, 21 Haziran Cuma akşamı 4 çocuğu ile birlikte konaklamak için bir otele geldi. Çocuklarıyla geceyi otelde geçiren anne, dün sabah saatlerinde 2 çocuğunu da yanına alarak eczaneye ilaç almaya gitti ve bir daha otele geri dönmedi. Diğer iki çocuğu Ege (14) ve Handan Uğraş (12) ise otelde kaldı.

RESEPSİYON GÖREVLİSİ İKİ KARDEŞİ HAREKETSİZ ŞEKİLDE YATARKEN FARK ETTİ

Daha sonra Ege, öğle saatlerinde otelde bulunan ortak lavaboyu kullanmak için giriş kata indi ve bir süre sonra tekrar yukarı çıktı. O sırada otelde çalışan resepsiyon görevlisi Z.Ö. de gece saatlerinde odaları kontrol etmek üzere yukarı çıktı. Görevli Z.Ö., Uğraş ailesinin kaldığı odayı kontrol ettiği esnada iki kardeş Ege ve Handan'ı hareketsiz şekilde yatakta yatarken buldu. Z.Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin otel odasında yaptığı incelemeler sonucunda iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.

İki kardeşin cenazeleri savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı öğrendikten sonra otele gelen genç kardeşlerin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri görevli Z.Ö.'yü ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Olayla ilgili ise incelemenin başlatıldığı öğrenildi.

Editör: İHA AJANS