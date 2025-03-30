Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi E grubu 5.hafta maçında Çorum Belediyespor sahasında Ordu temsilcisi Gerede Hedefspor'u ağırladı. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya ilk iki periyodunda üstün bir oyun ortaya koyan Çorum Belediyespor ilk periyodu 23-17, ikinci periyodu da 19-14 kazanarak soyunma odasına 42-31 önde girdi. Üçüncü periyotta oyun üstünlüğünü rakibine kaptıran Kırmızı-Siyahlılar bu periyodu 21-15 kaybetti. Son periyot denk bir mücadeleye sahne olurken, Çorum temsilcisi bu periyodu 15-13, maçı da 72-65 kazandı.

Bu sonucun ardından Çorum Belediyespor'un 12 dev adamı puanını 6'a yükselterek üst sıralara tırmanışını sürdürdü.