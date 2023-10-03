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Tarihi eserlerin ihyası ve restorasyonu konusunda önemli çalışmalar yürüten Belediye, kalenin restorasyon çalışmaları için start verdi. Şehrin en önemli tarihi yapıları arasında yer alan Çorum Kalesi’nin restorasyon ihalesi yapıldı. Çalışma kapsamında kalenin bedenlerinin restorasyonu, aydınlatma çalışması ve kale etrafının drenaj hattı yapılacak.



Çorum Belediyesi İhale Salonu’nda gerçekleşen ihalede 3 firma teklif sundu. Yaklaşık maliyeti 32 milyon 701 bin 223 TL olarak ihaleye çıkan restorasyon yapım işine Yapıteksan İnşaat Mimarlık Şirketi 19 milyon 891 bin lira, İmaş İnşaat Mühendilik Şirketi 20 milyon 133 bin lira ve Prokan İnşaat Mühendislik Şirketi 24 milyon 629 bin 959 lira teklif sundu. Teklif dosyaları ihale komisyonu tarafından incelenmek üzere teslim alındı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler neticesinde hazırlanan protokol, geçtiğimiz Temmuz’da Valilik ve Çorum Belediyesi arasında imzalanmıştı. Protokole göre restorasyon maliyetinin yarısı Bakanlık tarafından yarısı da Çorum Belediyesi tarafından karşılanacak.



Şehrimizin kültürel varlıklarının korunması adına çok önemli bir adımı attıklarını belirten Aşgın, Selçuklu mirası olan 1100 yıllık Çorum Kalesi’nin şehrimizin en önemli tarihi eserlerinden birisi oldu olduğuna vurgu yaptı.

Tarihi kalenin Çorum’un kimliği ve geleceği açısından son derece önemli bir yapı olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Aşgın, “Kültür Bakanlığımızdan yüzde 50 hibe aldık. Kale restorasyonunun yüzde 50’sini belediye yüzde 50’sini Bakanlık karşılayacak” diye konuştu.