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1 milyar insan günde 2 litre su ile yaşamak zorundadır. Türkiye'de ise bazı bölgeler su fakirliğine girdi" dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, OMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda öğrencilere ve akademisyenlere 'Suyun Önemi ve Anlattıkları' isimli konferans verdi. Önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Yusuf Demir, "Ciddi anlamda kısıtlı su ile yaşıyoruz. Türkiye yıllarca su zengini ülke olarak anlatıldı ama su zengini değil su fakirliği sınırında olan bir ülkeyiz. 112 milyar metreküp suyumuz var. Nüfusumuz resmi rakamlarla 85 milyon, gayri resmi rakamlarla 95 milyondur. Böldüğünüzde bin 200 metre, bin 300 metreküp gibi bir rakam düşüyor. Bir ülkenin su zengini olması için kişi başına düşenin 8 bin metreküp su olması gerekiyor. Hatta Türkiye’nin belirli bölgelerine baktığınız bazı bölgelerin su fakirliğine girdiğini ve dünyada da kriz çok büyüyor. Dünyada da baktığınızda şu anda 2,4 milyar insanın sağlık sudan yoksun olduğunu görüyoruz. 1 milyar insan günde 2 litre su ile yaşamak zorundadır" diye konuştu.



"Dünyada 1 milyar insan bizim el yıkarken tasarruf ettiğimiz su ile 1 gününü geçirmek zorunda"

Prof. Dr. Yusuf Demir konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Normalde su ile elinizi yıkarken harcadığınız su 3,5 litredir. Bu musluğu sensörlü musluk hâline getirsek 1,2 litre harcıyoruz. Yani yaklaşık el yıkarken 2 litre suyu tasarruf ediyoruz. Dünyada şu an 1 milyar insan bizim bir el yıkarken yaptığımız tasarruflu su ile günlük bütün ihtiyaçları karşılamak zorundadır. Hâlbuki bir insan günde 2 buçuk- 3 litre su içmelidir. O su bizim bildiğimiz kalitedeki su değildir. Bu nedenle ciddi bir kriz var. O nedenle dünyada su savaşlarının yolu açıldı diyoruz. UNESCO’nun yayımladığı rakamlarına göre böyle devam ederse önümüzdeki 20 yıl içerisinde 750 ile 1 milyar arası insanın ülkeleri terk etmesi söz konusudur. 1 milyar insanın kıtalar değiştirmesi söz konusudur. Dünyayı böyle bir tehlike bekliyor. Günümüzde 2 tane kavram gelişti. Karbon ayak izi ve su ayak izidir. 85 milyon insanın 1,5 yılda evde ve sanayide kullandığı suyu biz tarımda boşa akıtıyoruz. Su gittiği yere enerji götürür. Bir damla ve litre suyu buz haline getirmek için ortam bünyesine aldığı enerji 80 kaloridir. Yine 1 litre suyun buhar haline dönüşmesi için ortama verdiği enerji 600 kaloridir. Bu enerji dönüşümü dünyadaki küresel iklim, havanın soğuması, ısınması ve bütün dengeleri oluşturuyor. Evimizdeki klima ve buzdolaplarını temel prensibini oluşturuyor."



"Geçmiş dönemdeki savaşların arkasında kaynak savaşları var"

OMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebül Muhsin Doğan, "Su hayatımızın en önemli parçalarından birini oluşturuyor. Su günlük temel ihtiyacımızı karşılamanın ötesinde pek çok kullandığımız ürün de ham maddesidir. Dolayısıyla geçmiş yüzyıllardan itibaren insanlık hep kaynak savaşları içerisinde oluyor. Geçmiş yıllardaki savaşlara bakıldığında önünde başka nedenler olsa da inançlar, dinler, fetih arzuları gibi ön nedenler olsa da bu savaşların arkasında kaynak savaşları olduğunu görürsünüz” ifadelerini kullandı.

Konferans sonunda Prof. Dr. Ebül Muhsin Doğan, Prof. Dr. Yusuf Demir'e verdiği konferanstan dolayı plaket takdim etti. Konferansa ayrıca Prof. Dr. Muharrem Özcan da katıldı.

(Furkan Abrek Ünal)