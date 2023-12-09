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Doğada popülasyonu azalan kızıl geyiklerin üretimi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan Kunduz Geyik Üretim İstasyonu'nda yapılıyor. Şu anda 45 geyiğin bulunduğu istasyonda geyikler özenle takip ediliyor. Doğaya yapılan salımlar ve çalışmalarla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Ertan Kuduban, “Doğa Koruma Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğümüze bağlı Kunduz Geyik Üretme İstasyonumuz 1984 yılında üretime başladı. Üretime başlama amacı biyolojik çeşitliliğin sürdürebilmesi, genetik kaynaklarımızın korunmasının sağlanması, nesli tükenme tehlikesinde olan hayvanların istasyonlarda üretilerek popülasyonlarının sayısının artırılması hedefleniyor.



Ülkemizde kızıl geyik, yaban keçisi, sülün, keklik, yaban koyunu ve diğer türlerle ilgili üretme istasyonlarımız var. Burada üretilen hayvanlar alanlara naklediliyor. İstasyonumuzda şu an itibarıyla 45 adet kızıl geyik mevcuttur. Bunların 4 tanesi yetişkin erkek 21 tanesi yetişkin dişi, 3 tanesi 1 yaş üstü erken, 1 tanesi 1 yaş üstü dişi ve yeni doğan 12 tane yavrumuz bulunmaktadır. Şu ana kadar 1984 yılından günümüze kadar toplamda 87 adet kızıl geyiği tabiatla buluşturduk.

ÇORUM’A 12 KIZIL

GEYİK YOLLANDI

Geçen yıl Çorum ilimizde 5 erkek 3 dişi 2023 yılında ise 2 erkek 2 dişi olmak üzere 12 kızılı geyiği Çorum Osmancık ilçemize yerleştirdik. Yerleştirmelerimiz devam ediyor. Genellikle sarıçam ve kayın ağaçlarının bulunduğu ortamda yaşayan bir hayvanımızdır. Kızıl geyik erkek 90 ile 190 kg arasında, dişileri 60 ile 120 kg arasındadır. Mayıs-haziran aylarında yavrularlar. Ekim-kasım aylarında çiftleşme dönemleri oluyor. Mayıs aylarında genellikle 1 yavru yapıyorlar. 25 kg civarında bir yavrusu var. Şu an itibarıyla 45 adet geyiğimiz var. Giresun, Gümüşhane, Samsun ve Çorum illerine genellikle salım yaptık. Ülkemizde şu anda 4 tane kızıl geyik üretme istasyonu bulunmaktadır” dedi.