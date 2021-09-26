Milletvekili Kaya’dan Uğurludağ ziyareti 

Ziyaretlerde Milletvekili Kaya’ya Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Emre Turan ve Erhan Yumlu, İlçe Başkanı Ömer Kiday, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri ile ilçe teşkilatı üyeleri eşlik etti.

Milletvekili Kaya, ilk olarak ilçede kurulan pazaryerini ziyaret etti. Burada hem esnaf hem de vatandaşla görüşen Kaya, sorun ve talepleri dinledi, tek tek not aldı. Pandemi nedeniyle esnafın yaşadığı zorlukların farkında olduklarını, bu nedenle hem esnafa hem de vatandaşa hükümetin birçok destek sağladığını aktaran Milletvekili Kaya, “Her zaman yanınızdayız” mesajı verdi. BELEDİYE’YE ZİYARET

Daha sonra Uğurludağ Belediyesi’ni ziyaret eden Milletvekili Kaya, belediyenin yatırımlarıyla ilgili Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun’dan brifing aldı. Uğurludağ Belediyesi’nin güzel işlere imza attığını belirten Milletvekili Kaya, “Gönül Belediyeciliğinin en güzel örneklerini Uğurludağ’da görüyoruz” dedi.

TEŞKİLATI UNUTMADI

Ardından AK Parti Uğurludağ İlçe Başkanlığı’na geçen Milletvekili Kaya ve beraberindeki heyet, teşkilatla buluşarak çalışmaları değerlendirdi. AK Parti olarak her zaman vatandaşın yanında olmaya devam edeceklerini önemle vurgulayan Kaya, teşkilatın önemine vurgu yaptı.

KADINLARA ÖZEL TEŞEKKÜR

Milletvekili Kaya’nın Uğurludağ programı Kadın Kolları İstişare Toplantısı ile devam etti. Toplantıya Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, tüm ilçelerin kadın kolları başkanları da katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Kaya, AK Parti’nin başarısında kadınların oynadığı role dikkat çekti. Kadın teşkilatının her zaman aktif olması gerektiğini dile getiren Kaya, “Kadınlarımızın çalışmalarını çok önemsiyor, teşvik ediyoruz. Çalışmalarınızı takdirle takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

YATIRIMLARI İNCELEDİ

Milletvekili Kaya, ilçede belediyenin yatırımlarını da yerinde inceleme fırsatı buldu. 3. Etap TOKİ, Sungurlu Uğurludağ bağlantı yolu köprü inşaatını gezdi, yüklenici firmalardan bilgi aldı.

PARKA ŞEHİDİN ADI VERİLECEK

Milletvekili Kaya, son olarak ilçeye bağlı Yarımca köyünde yapımı devam eden ve tamamlandığında Şehit Bayram Kavcı’nın adının verileceği park inşaatını da ziyaret etti. Kaya, yatırımın hayırlara vesile olmasını dilerken, köyde vatandaşlarla da görüştü. (Haber Merkezi)

