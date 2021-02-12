Ahlatcı’dan Sungurlu çıkarması

Sungurlu İlçe Başkanı Metin Özsarı, Kadın Kolları Başkanı Nejla Kayretli, Gençlik Kolları Başkanı Gökhan Kalınsazoğlu, İl Genel Meclis üyeleri, Belediye Meclis üyeleri ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Sungurlu İlçe Başkanlığı İstişare Toplantısı’nın ardından Sungurlu’da yaşayan engelli vatandaşları ziyaret ederek akülü sandalye ve tekerlekli sandalye isteklerini gerçekleştiren Ahlatcı, MKYK Üyesi Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile görüntülü konuşan engelli vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

Sungurlu MHP İlçe Başkanı Yasin Şahin’i de ziyaret eden Ahlatcı, her alanda işbirliği içerisinde olduklarını, devlet ve milletin faydasına olacak projelerde bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Sungurlu esnafı ile hasbihal eden Ahlatcı, sorunlarına çözüm bulmak için çalıştıklarını belirtirken, bu zor günlerde devletin esnafın yanında olduğunu iletti.

Sungurlu Ticaret Odası Başkanı Behiç Akkaş'ı makamında ziyaret eden Ahlatcı, esnafın talepleri ve çözüm yolları konusunda istişarelerde bulunduklarını söyledi.

(Haber Merkezi)