Veteranlar yarı finalde

D grubunda ilk iki maçını kazanarak liderlik koltuğuna oturan Hattuşa Masterler, gruptaki son maçında önceki akşam Kuzey Beton Kırklareli Masterleri 2-1 mağlup etti.

Grubunu lider bitiren ve turnuvaya Türkiye Şampiyonası kategorisinde devam eden Hattuşa Masterler, dün E grubunun ikincisi Çankırı Belediye Veteranlar ile çeyrek final maçında karşılaştı. Çorum temsilcisi, baştan sona üstün oynadığı maçı 15.dakikada Yunus Şahinkara, 25.dakikada Hasan Olgun ve 60.dakikada Ömer Özer’in attığı golle 3-1 kazanıp yarı finale yükseldi. Çankırı temsilcisinin maçtaki tek golü 21.dakikada Osman Dursun’dan geldi.

Adım adım şampiyonluğa giden Çorum Hattuşa Masterler, bugün yarı final maçı oynayacak. Çorum temsilcisi, yarı finalde dün gazetemizin basıma girdiği saatlernde Akçaabat Sebat ile Beylikbağı arasında oynanan maçın galibiyle karşılaşacak.

Turnuva, yarın oynanacak finallerle sona erecek.

(Spor Servisi)

